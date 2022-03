Se opvarmning til støttekoncert på Flakhaven

Det er den koncert, TV 2 Fyn sender optakt til nu. På Flakhaven er der også DJ, mens konferencier Morten Givskud taler med gæster på scenen.

- Jeg er glad for, at vi i samarbejde med TV 2, nødhjælpsorganisationerne og danskerne nu kan bidrage til at gøre en forskel for dem, der har brug for hjælp, siger Nikolaj Vitting Hermann, chef for tværgående indhold i DR.

Det er allerede muligt at støtte nu på tre forskellige måder.

Man kan enten donere 150,- kroner ved at sende en SMS med ‘HJÆLP’ til 1234, man kan donere et valgfrit beløb via MobilePay til nummeret 40 50 42. Og så er det muligt for både privatpersoner og virksomheder at donere større bidrag via hjemmesiden sammenforukraine.dk.