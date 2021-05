Se overblikket - sådan vil Odense bekæmpe vanvidsbilisterne

For eksempel er den brede Kallerupvej i Odense M udpeget, og her arbejdes der med to løsninger: Vejene lukkes for trafik mod Munkerisvej eller der etableres 30 kilometer i timen-zone med bump på hele strækningen.

Den nordlige del af Skibhhusvej er også udpeget. Her arbejdes der med 40 kilometer i timen-zone med bump og flere heller på strækningen.

I gang med det samme

Forvaltningen vil meget gerne tage hul på arbejdet allerede i år, og de har derfor udvalgt følgende fire strækninger, hvor arbejdet med sænkning af hastigheden kan gennemføres i 2021.

Strækning nummer 2: Kochsgade

Strækning nummer 4: Svendsagervej

Strækning nummer 5: Kanalvej

Strækning nummer 7: Østergade





Igangsætning af de udpegede fire strækninger kræver en finansiering på 2,3 millioner kroner. Forvaltningen foreslår, at midlerne findes ved at fremrykke pengene fra handlingsplanen for Mobilitet og Byrums ramme i 2022.

Hvis det bliver godkendt, vil der derfor være 2,3 millioner kroner mindre at prioritere til forskellige trafikale og byrumsmæssige tiltag ved efterårets prioritering af 2022 midler.