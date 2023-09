Se top-ti: De dyreste boliger på Fyn er blevet dyrere

Gået til vaflerne på dyre boliger

Det kan godt ligne, at de rige er blevet gjort rigere, men det er lidt mere kompliceret end dét. Vurderingerne skal afspejle boligernes reelle pris, så de kan beskattes på en fair facon. Det betyder godt nyt for den gennemsnitlige boligejer, men en større skatteregning for liebhaver-boligejere. Det fortæller Mikkel Høegh, der er boligøkonom i Jyske Bank.

- Borgerne har fået en kapitalgevinst afhængigt af stigningen i deres ejendomsvurdering. Bagsiden af mønten er, at gevinsten er bundet i mursten, og at ejendommene fremadrettet bliver dyrere at bo i skattemæssigt grundet den forhøjede vurdering. Den højere ejendomsskat vil sænke prisen, så værdistigningerne faktisk vil forsvinde igen – på den lange bane bliver det noget dyrere at bo i de her dyre boliger, siger Mikkel Høegh.

Han forklarer, at de nye vurderinger har medført en vis forøgelse af uligheden på markedet på grund af ulig værdistigning geografisk.

- Nogle steder er vurderingerne steget meget, hvorimod den andre steder næsten ikke har rykket sig. Med de nye vurderinger er man virkelig gået til vaflerne på de dyre boliger – ejerne skal betale væsentligt mere i skat. På den anden siger afspejler de nye vurderinger også priserne på markedet, hvor især Odense M har set en stor fremgang.

Højere vurdering giver højere boligskat

Ejendomspriserne følger inflationen og indkomstudviklingen, så de stigende boligpriser og ejendomsvurderinger er ikke overraskende. Ifølge Mikkel Høegh skal man huske på, at de her nye ejendomsvurderinger giver anledning til en skattelettelse for de fleste borgere, der vil kompensere for eksempel for en højere grundskyld som følge af vurderingen.

Man vil nemlig blive reddet af en personlig skatterabat, der beskytter én mod større skatteregninger som følge af omlægning. Ved salg af ejendommen skal den nye ejer dog betale den højere skat, hvilket naturligvis kan påvirke salgsprisen. Det kan skabe usikkerhed på markedet ifølge boligøkonomen:

- Vi går en usikker periode i møde, hvor boligsalg kan være en større udfordring, end før de nye vurderinger blev offentliggjort. Markedet skal lige falde på plads oven på ændringerne, siger Mikkel Høegh.

Ejendomsvurderingerne er ikke det eneste, der er blevet opdateret. Grundene, de står på, har også fået nye værdisætninger.

TV 2 Fyn har blandt andet fortalt om Bo Nielsen fra Føns, hvis grund gik fra at være fem millioner værd til at være 79,2 millioner kroner værd – hvilket vil resultere i et kæmpe skattesmæk til den næste ejer af grunden.



Grundet de iøjespringende stigninger har Vurderingsstyrelsen fastslået, at der kan være særlig tilfælde, hvor boligejeren kan få rettet en vurdering, hvis den afviger markant.

Hvis ens ejendomsvurdering er steget meget, eller man er blandt de fire procent boligejere, der har oplevet, at grundværdien overstiger ejendomsværdien, opfordrer Vurderingsstyrelsen til, at man tager fat i dem. Så sent som fredag har skatteminister Jeppe Bruus (S) sagt til Børsen, at sagerne behandles inden for 14 dage med en forventet sagsbehandlingstid på en uge.