Søndag den 8. oktober er dronning Margrethe med til at fejre 500 året for altertavlen i Odense Domkirke.

Det kirkelige kunstværk blev skabt af træskæreren Claus Berg på bestilling af den daværende dronning. Vi var med da konservator Bent Jacobsen støvede altertavlen af til den store begivenhed.

Han har passet på et stykke imponerende danmarkshistorie i over 40 år, og gruer for den dag han ikke længere har sin gang i domkirken.