Se video: Assistens Kirkegårdens 100-årige kæmpe skal fældes

Træet skal fældes helt af sikkerhedsmæssige årsager, da det i løbet af de seneste år har smidt fem store grene, som på mirakuløs vis ikke har ramt nogle af de gravsteder, der er placeret under træet.



Fældningsarbejdet går i gang senest klokken 9.00 og vil vare hele dagen, hvis vejret tillader det. For at undgå, at træet rammer gravstederne bliver det fældet meter for meter.

Når træet er fældet bliver det brugt til såkaldte kvasbunker på kirkegården - altså små bunker af kviste og grene, som insekter og pindsvin kan bruge.