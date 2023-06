745 børn og voksne gjorde søndag en ekstra indsats for at få sved på panden.

For som om det ikke var varmt nok bare at opholde sig i plus 25 grader, så havde de meldt sig til Odenseløbet med start i Munke Mose.

Det er HCA Maraton, der står bag løbet, der bød på børneløb, fem og ti kilometer og et halvmaraton gennem Odenses gader.



Desuden var der også et løb for de mindste på 2,4 kilometer. Hele 54 børn deltog i børneløbet, oplyser HCA Marathon.