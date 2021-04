Se video: Politiet deler lydfil og video efter drabet på Abdinur

Fyns Politi deler en video og et lydklip i forbindelse med Vollsmose-drabet på Abdinur Mohamed i sommer.

I den ene af de to videoer kan man høre skud, en hund hyle og flere stemmer. Den anden video er fra et overvågningskameraer, hvor man kan se to personer på en scooter.

Målet med at dele filerne er at identificere de to personer, hvis identitet endnu ikke er kendt af politiet, som derfor beder offentligheden om hjælp.