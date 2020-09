Se video: Så tæt var politiet på gerningsmænd

Et sammenstød mellem de to grupperinger - Vollsmosegruppen og Korsløkkegruppen - førte 24. juni til en større skududveksling i Egeparken i Vollsmose.

En 31-årig uskyldig mand blev dræbt, da han endte i skudlinjen mellem de to grupper.

En anden 31-årig mand, der tilhører Vollsmosegruppen, blev ramt af fire skud, men overlevede.

Torsdag har Fyns Politi valgt at offentliggøre videomateriale fra episoden.

På den ene af videoerne ses det, at politiet var få meter fra at indhente to mænd, der flygtede fra episoden på scooter.

Flygter fra skudepisode

Den ene af de to mænd formodes at have affyret de fire skud, der ramte den 31-årige mand fra Vollsmosegruppen, mens den anden formodes at have affyret de skud, der dræbte en hund under episoden.

Efter personerne fra de to grupperinger havde udvekslet skudsalver af flere omgange, flygtede de to mænd fra Korsløkkegruppen i sydlig retning ad Vollsmose Allé. De skete klokken 23.49.

Efterfølgende kørte de til venstre ad Åsumvej, og det er herfra, politiets optagelser stammer.

Ifølge politiets oplysninger kørte de to mænd med over 125 kilometer i timen ad Åsumvej i østlig retning. Omkring 50 meter før, at vejen krydser Odense Å, var mændene på scooteren først ved at køre i grøften i venstre side af vejen, inden de kørte til højre ad et stisystem.

Fordi de kørte ad en gangsti, kunne politibilen ikke følge efter, og derfor måtte man opgive jagten klokken 23.51.

Herefter kørte de to mænd langs åen, indtil de krydsede den ad en gangbro. Herfra kørte de sydpå til Teglværksvej, inden de ad et stisystem kørte til krydset Nyborgvej og Avlskovsvej. Ifølge politiet var de i krydset klokken 23.53.

Et minut senere var de ved Herluf Trolles Vej, og det er her, politiets spor ender. Man ved blot, de forsvandt i retning af Ivar Huitfelds Vej.