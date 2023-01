Se videoen: Alverdens damplokomotiver er kommet på museum

Jørn Knudsen har en særlig grund til at være begejstret for en ny fotoudstilling på Danmarks Jernbanemuseum.

Udstillingen, der netop er flyttet ind på museet i Odense, har titlen "Jagten på den sidste damp", og udstiller nogle af de allerbedste af over 30.000 fotos med damplokomotiver. Derfor var det passende at besøge udstillingen sammen med Jørn Knudsen, der er formand for Syd Fyenske Veteranjernbane og har store følelser for damp-æraen.

Det vidste sig da også, at han gemte på en hemmelighed helt i udstillingens ånd. Hør hvad hemmeligheden er i videoen herunder.