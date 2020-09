Se videoen: En gruppe elever i stort fælleskram - lige ved siden af testcenter

Videooptagelser af en gruppe skoleelever, som krammer hinanden og dermed ikke holder afstand, vækker forargelse hos en række personer, der stod i kø for at blive testet - særligt set i lyset af myndighedernes gentagne opfordringer til at holde afstand.

- To undervisere står tydeligvis og dirigerer eleverne til at lave en slags gruppekram fordelt i to grupper. De står skulder om skulder med hinanden med de to lærere i midten. De holder tydeligvis ikke afstand, siger studerende Mathias Lyngholt Larsen, der stod i kø til at blive testet, da han opdagede gruppen lige ved siden af testcentret.

- Jeg fatter ikke, hvordan de to undervisere og sådan set også de unge mennesker, som trods alt også har en hjerne, ikke tænker: Hvad i alverden er det lige, vi har gang i? Jeg var totalt lamslået over, hvor dumt det var, fortæller Mathias Lyngholt Larsen.

Professor: Afstand er rigtig vigtigt

Videooptagelserne viser, hvordan eleverne laver gruppekram cirka 20 meter fra testcentret på idrætsanlægget ved Syddansk Universitet.

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi, vil ikke kommentere de konkrete videooptagelser, men understreger, hvor vigtigt det er at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Afstand er rigtig vigtig. Selvfølgelig er der flest viruspatrikler inden for én meter, og derfor er den ene meter afgørende, siger Hans Jørn Kolmos.

Han gør samtidig opmærksom på, at en meter er en fuld meter - og ikke 50 eller 80 centimeter.

Institutleder har smidt andre væk

Noget tyder på, at episoden på idrætsanlægget ved universitetet ikke er enestående.

På samme idrætsanlæg har Jørgen Povlsen, der er lektor og institutleder på Institut for Idræt og Biomekanik, smidt andre grupper væk fra anlægget, der også benyttes af gæster udefra.

- Inden for den seneste uge er det to gange, hvor jeg har følt mig nødsaget til at gå ned og tage fat i de gæster, der har været, og bedt dem at overholde de gældende retningslinjer, siger Jørgen Povlsen.

Det har ikke været muligt at identificere personerne i videoerne.

Stigende smitte i Odense

Odense oplever et stigende antal smittede, og derfor har Region Syddanmarks testbiler gjort det muligt at blive testet flere steder i byen. Der har i løbet af i de seneste syv dage været 132 tilfælde med coronasmitte.

Det betyder, at incidenstallet er på 64,7, hvilket er en stigning i forhold til mandag. Incidenstallet angiver, hvor stor del af befolkningen i kommunen der er smittet med coronavirus.

Er incidenstallet over 20, kommer kommunen på sundhedsmyndighedernes observationsliste. Både Faaborg-Midtfyn Kommune og Kerteminde Kommune har også incidenstal over 20.