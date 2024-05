I videoen herover kan du se nogle af de skjule optagelser, som topadvokaten Nicolai Dyhr tirsdag forsøgte at få retten i Odense til at nedlægge forbud mod at blive offentliggjort.

Nicolai Dyhr er en af landets mest profilerede konkursadvokater, og indtil for nylig arbejdede han hos et af landets mest respekterede advokathuse, Horten



I TV 2-dokumentaren "Den sorte svane" erklærer advokaten sig parat til at lukke øjnene for økonomisk kriminalitet flere gange.



Se den her.