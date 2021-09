Se videoen: Selfies og jubel da kronprins Frederik løb gennem Odense

Der var rift om opmærksomheden fra Danmarks kommende konge, da han søndag var forbi Odense for at løbe en mil i forbindelse med Royal Run.

I hvert fald var der mange, der havde sat sig for at få en selfie med kronprinsen, inden han og massevis af andre løbere blev sendt ud på den en mil lange rute i Odense, og han stillede velvilligt op.

Favner bredt

Kronprinsen begyndte dagen med at løbe i Sønderborg. I Odense løb han med flere værestedsbrugere. Inden løbet understregede kronprins Frederik, at Royal Run er for alle.

- Det her løb handler om at favne så bredt som muligt, og det handler om at give sig selv en rigtig god oplevelse, sagde han.