Se videoen: Skole sender elever hjem med heavy metal-hilsen

Med elektrisk guitar, nissehuer og mundbind bliver der kastet håndtegn og spydige slagord om vigtigheden af mundbind.

AC/DC’s klassiske nummer Highway to Hell er blevet forvandlet til en corona-sang i denne juletid.

Herunder kan du se videoen:

- Idéen kom af, at vi er en gruppe, der godt kan lide at spille musik til fællessang. Men da vi ikke kan det, så synes vi, at det var en god måde at komme ud til eleverne og forældrene, siger Kasper Paulsen, der spiller bass i videoen og er lærer på skolen.

Omkvædet er omskrevet til ’Vi skal have mundbind på til jul’. En anbefaling, der er vigtig at ramme i øjenhøjde, hvis man skal nå ud til de unge mennesker, mener Kasper Paulsen.

- I sådan en lidt mørk tid er det vigtigt at forsøge at gøre det lidt sjovt, uden at det skal tages useriøst.

- Det er også for at vise den kreative side af skolen. Det må gerne være lidt anderledes, uden at det bliver en løftet pegefinger. Vi skal nemlig huske at passe på hinanden. Det er en måde at snakke til de unge på, siger Kasper Paulsen.

Nu er elever fra 5. klasse og op efter sendt hjem fra Korup Skole på grund af de nye restriktioner. Og derfor følte lærerne på skolen, at det var ekstra vigtigt at have lidt at smile over i en hjemsendt tid.

Man må gerne grine af sin lærer

- Budskabet er sådan set bare, at vi skal holde jul på en anden måde i år. Det er egentlig bare det, forklarer Paulsen.

Videoen er i skrivende stund blevet set mere end tre tusinde gange på Facebook på ganske få timer.

- Jeg synes, det er fedt. Budskabet er bare vigtigt, og det er rart, at der er mange, der vi se med. Det er fedt, at vi som skole, kan det, siger Kasper Paulsen.

Han understreger samtidig, at på trods af den seriøse situation, må man gerne grine med på videoen. Også selvom det er ens matematik eller fysiklærer, der optræder.

- De må rigtig gerne grine af den. De skal tage videoen for det, den er. Vi gør det også til fællessang, hvor man gerne må trække på smilebåndet.