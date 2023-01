Se videoen: Verdens ældste pingvin genopstår i Odense Zoo

Æselpingvinen Olde formåede mere end de fleste pingviner. For det er formentlig de færreste søfugle, der kan bryste sig af at have slået en verdensrekord.

Med en alder på 42 år nåede Olde fra Odense Zoo at komme i Guiness World Records med titlen som verdens ældste pingvin i fangenskab.

I maj døde hun af alderdom, og siden da har konservator Kim Højland fra Fyns Naturværksted haft til opgave at få Olde til at leve videre i udstoppet version.

Vi var også med, da udstopningen af Olde begyndte. Nu er pingvinen ved at være færdig.

Du kan se de sidste detaljer blive lavet på Olde i videoen nedenfor.