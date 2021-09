Sejr: GOG er sidste ubesejrede hold i liga

GOG må dog dele førstepladsen med netop Aalborg og Skjern Håndbold, der også har otte point, men de to klubber har spillet en kamp mere.

Skiftede til at have føring

Første halvleg havde GOG i førersædet hele vejen igennem, og klubben var oppe og have en føring på fire mål undervejs.

Ved pausen var stillingen 15-12 til topholdet, men Mors-Thy fik hurtigt fightet sig tilbage.

Omkring halvvejs i anden halvleg var Mors-Thy endda oppe med et enkelt mål ved 21-20.

GOG fik dog langsomt taget føringen tilbage og kom foran med to.

Endnu en gang kom Mors-Thy dog helt med igen, da to scoringer i træk udlignede stillingen til 26-26 med seks minutter igen.

Men så gik den ikke længere for hjemmeholdet. Træfsikre GOG-spillere, en udvisning og flere afbrændere betød, at GOG med et minut igen kunne lukke kampen med en scoring til 29-26.