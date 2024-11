Sejr til de blå-hvide og tilskuerrekord i Fredericia

OB fik endnu en gang vist, hvorfor det er fynboerne, der ligger nummer et i Nordic Bet Liga.

Med fire mål fra henholdsvis Max Ejdum, Jakob Bonde, William Martin og Max Fenger har OB lagt en 12 point stor afstand til ligaens nummer to; netop FC Fredericia, der måtte se sig slået på hjemmebane.

Men der er dog noget, holdet fra den anden side af broen kan glædes over i dag.

Med 3758 fodboldfans på tribunerne har FC Fredericia nemlig slået en 17 år gammel liga-tilskuerrekord.

- Det er rigtig fedt at kunne det, og det er også dejligt at se så mange børn og familier til sådan en kamp, siger den jyske klubs økonomi- og billetansvarlige Birthe Skov til TV 2 Fyn i halvlegen.

Og så kommer hun også med en indrømmelse:

- Jeg har på fornemmelsen, at der findes mange skabs-OB'ere her i Fredericia, for deres trøjer fylder godt på lægterne.