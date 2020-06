Sejr til fynboerne: OB udnytter overtal og sikrer overlevelse i Superligaen

OB tog mandag aften en 3-1-sejr på hjemmebane mod Lyngby i 3F Superligaens nedrykningspulje 1.

Kasper Enghardt bragte Lyngby i front før pausen, mens Sander Svendsen, Mads Frøkjær og Issam Jebali scorede i anden halvleg. Sejren til OB betyder, at holdet er sikker på at undgå nedrykning.

Opgørets start var præget af mange fejl fra begge mandskaber, men langsomt fik OB overtaget, og hjemmeholdet fik også sendt flere gode forsøg afsted mod Thomas Mikkelsens mål.

Tættest på var Mads Frøkjær med en afslutning på den ene stolpe efter en god solotur.

Stik imod spil og chancer var det dog Lyngby, der kunne tage føringen efter 35 minutter. Kasper Enghardts afslutning fra kanten af feltet strøg efter et langt indkast i mål, da OB-anfører Jeppe Tverskov undervejs rettede bolden af.

OB tager ni point med

Anden halvleg startede med et massivt OB-pres, og efter 58 minutters spil udmøntede det sig i et straffespark, mens Kevin Tshiembe samtidig modtog et direkte rødt kort for at have nedlagt Max Fenger.

OB-topscorer Sander Svendsen sparkede bolden fladt ind under Mikkelsen og udlignede til 1-1.

Presset fra OB fortsatte, og med seks minutter tilbage af kampen fik Mads Frøkjær scoret sit andet superligamål i karrieren til stor jubel for 300 fremmødte fans på Nature Energy Park.

Dybt inde i overtiden slog indskiftede Issam Jebali sejren fast med en scoring i tomt mål, da Lyngby havde satset det hele og sendt Mikkelsen med frem på et hjørnespark.

Dermed har OB ni point ned til Lyngby på tredjepladsen i gruppen og kan med to runder tilbage ikke længere indhentes. Dermed undgår fynboerne nedrykning.