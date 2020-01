Sejrsmål i sidste sekund udbygger Odenses håndboldoptur

Karen Brødsgaard har fået en drømmestart som cheftræner for ambitiøse Odense Håndbold.

Den tidligere landsholdsspiller overtog kort før nytår trænerposten efter Jan Pytlick og har siden ført sit hold til to sejre i to svære udekampe.

Det fynske mandskab vandt lørdag med 28-27 over ungarske Erd HC i EHF Cuppens gruppespil efter en sand gyserafslutning.

Læs også Syv unge fynboer nomineret til prisen som årets kammerat

Odenses VM-fløj Freja Cohrt afgjorde en uhyre tæt forestilling ved at sætte den afgørende bold i nettet på et kontrastød i kampens sidste sekund.

Sejren kommer blot to dage, efter at Brødsgaard debuterede med en choksejr i den hjemlige liga på udebane over det indtil ubesejrede tophold, Team Esbjerg.

Lørdagens besøg i Budapest-forstaden Erd blev som ventet en vanskelig opgave mod et hold, der aktuelt indtager fjerdepladsen i den ungarske liga.

Forskellen mellem de to hold var på intet tidspunkt på mere end to mål, og det var fortsat helt lige, da kampen gik ind i det sidste minut.

Det så skidt ud, da Odense et halvt minut før tid brændte på den ungarske målvogter og dermed gav hjemmeholdet mulighed for at sikre sig sejren.

Odense-keeper Althea Reinhardt greb dog efterfølgende hjemmeholdets skudforsøg, og der var lige akkurat tid til at sende Freja Corht afsted i en kontra.

Fløjspilleren stormede op ad banen og nåede at sende bolden i det ungarske mål, netop som tiden løb ud.

Kampen var de to holds første i EHF Cuppens gruppe C, hvor også polske MKS Perla Lublin og rumænske Gloria Bistrița deltager.

Lublin bliver Odenses næste opgave i turneringen. Polakkerne kommer på besøg i Odense Idrætshal næste lørdag.

/ritzau/