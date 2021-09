Seks anholdte: Ung mand stukket med kniv i Vollsmose

Opdatering

Kort før klokken halv ni fredag aften skriver Fyns Politi på Twitter, at der foretaget seks anholdelser. "I forbindelse med den uro der opstod i kølvandet på knivstikkeriet i Lærkeparken, har vi anholdt 6 personer for at genskabe roen", står der i tweetet. Fyns politi vil fortsat være tilstede i området natten igennem. Det sker præventivt og tryghedsskabende for de øvrige beboere i Vollsmose.