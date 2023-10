Seks biler involveret i trafikuheld på motorvej: Skaber lang kø

Trafikuheldet ved motorvejskryds Odense og afkørsel 51 Odense S skyldes et harmonikasammenstød mellem seks biler.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taarnquist til TV 2 Fyn.

- Der er sendt tre ambulancer afsted, men der er ingen meldinger om alvorligt tilskadekomne, siger vagtchefen, der samtidig fortæller, at der er en kranbil på stedet.

Lige nu kan stedet passeres i nødsporet, men vagtchefen fortæller videre, at det kan blive nødvendigt at lukke helt af for gennemkørsel i forbindelse med oprydningsarbejdet. Derfor skal bilister væbne sig med tålmodighed, da der vil opstå en del kø i morgenens myldretrafik.