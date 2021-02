Seks nye kviktestcentre åbner i Odense

I næste uge åbner seks kviktestcentre forskellige steder i Odense. Centrene er forbeholdt virksomheder og erhvervsliv, hvor medarbejdere, der dagligt møder fysisk på arbejde, kan få foretaget en lyntest. Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

De seks nye testcentre henvender sig altså til arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner, der ønsker at teste bredt for at undgå smittespredning.

Her åbner de seks nye kviktestcentre Følgende steder kan der testes mandag-fredag: Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C, Hver dag 08.45-16.30 Jobcentret Tolderlundsvej 2, Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C Mandag til onsdag 8.30- 14.30 Torsdag 08.30- 16.30 Fredag 08.30- 12.30 Hus 88, Blangstedgårds Allé 93, 5220 Odense SØ 8.00-18.00 Ung i Odense i Bellinge, Sædekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV 08.15-16.00 CSV Døckerslundsvej, Døckerslundsvej 186, 5000 Odense C 08.30-15.30 CSV Rismarksvej, Rismarksvej 80, 5200 Odense V 07.30-18.00 Borgere har fortsat mulighed for at blive testet på: testcenteret på Billedskærervej, hvor der kan bookes tid via coronaprover.dk (pcr-test).

kviktestcenter, Ørbækvej 101 - her er offentlig adgang, ingen tidsbestilling.

Derudover vil de seks centre også henvende sig til arbejdspladser uden for sundhedssektoren, hvor der er en øget risiko for smitte eller tidligere er set udbrud, heriblandt slagterier, byggepladser og fængsler.

Forskellige smitteudbrud

En smittestigning på et slagteri resulterede efterfølgende i et smitteudbrud i både Nyborg og Odense i august, og i december skete der et større smitteudbrud på byggepladsen ved Nyt OUH.

Der skal ikke bestilles tid, hvis du ønsker at blive lyntestet, men du skal huske mundbind og sundhedskort. Testen foregår ved podning i næsen

Der er fortsat mulighed for at blive testet på testcentret på Billedskærervej, hvor man dog skal booke tid til en pcr-test.

Ved det allerede eksisterede kviktestcenter på Ørbækvej 101 er der ingen tidsbestilling.