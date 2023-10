Seksuelle ydelser til gengæld for nikotinprodukter - nu reagerer skolelederen

Odenseanske piger ned til 12-13 års alderen sælger seksuelle ydelser for blandt andet puff bars.

Det kunne TV 2 Fyn afsløre onsdag.

Det er kommet frem, efter at TV 2 Fyn er kommet i snak med Martin Vizago, der har en datter i 7. klasse på Munkebjergskolen. Han hørte første gang om sagen på et ekstraordinært forældremøde på skolen den 25. september.

Og det har onsdag eftermiddag fået skolelederen på Munkebjergskolen Finn Holm Ewald til at reagere:

- Vi har stadig ikke hørt om konkrete tilfælde fra vores elever eller forældre. Men vi har hørt, at rygtet som vi har reageret på, også florerer på byens andre skoler, siger skolelederen.

- Vi fortsætter med at arbejde med de unges fællesskaber og selvværd for at ruste dem til at træffe gode fornuftige valg. Det er vigtigt at vi hjælper dem med at forstå, hvilke mekanismer, der kan være på spil. Og vi har tilsvarende fokus på at tale med vores ældste elever om at pufbars er afhængighedsskabende.