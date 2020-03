Selskab bag OB har fået stoppet pengeblødning

Odense Sport & Event, selskabet bag fodboldklubben OB, har fået bedre styr på økonomien.

Torsdag kunne selskabet præsentere et mindre overskud på 425.000 kroner før skat i sit regnskab for 2019.

Til sammenligning havde OB et underskud på 48,8 millioner kroner i 2018.

- Efter mange udfordrende år - og midt i en udfordrende tid - er jeg naturligvis rigtig glad for, at vi i 2019 ender med et overskud.

- Det har krævet hårdt arbejde igennem nogle år, og derfor er det selvfølgelig glædeligt at se, at det har givet resultat, siger Enrico Augustinus, selskabets direktør, i en pressemeddelelse.

Regnskabet kommer, blot en uge efter at selskabet fyrede 26 medarbejdere.

I 2019 opnåede Odense Sport & Event en øget omsætning på flere forskellige områder. Blandt andet var der fremgang at se i besøgstallene hos koncernens to hoteller.

Der var også fremskridt at spore i sidste sæson hos OB, som opnåede en placering i mesterskabsspillet efter en tredjeplads i grundspillet.

- Kigger man lidt dybere ind i tallene, glæder det mig specielt, at vi har fremgang på alle vores fem forretningsben i et år, hvor vi samtidig har implementeret en ny strategi.

- Dermed har vi skabt et godt fundament til at skabe yderligere vækst i fremtiden, selv om den øjeblikkelige situation naturligvis sætter fremdriften lidt på pause, siger direktøren.

Han henviser til udbruddet af coronavirus, som har sat en stopper for dansk fodbold og kampene i Superligaen på ubestemt tid. Det koster selskabet penge.

- Desværre ser vi aktuelt ind i en ekstraordinær situation, som kan påvirke vores omsætning på flere parametre.

- Derfor er jeg også lige nu forsigtig med at have forventninger til årets regnskab. Til gengæld tror jeg på, at vi fra 2021 og frem vil se en fortsat positiv udvikling, siger Enrico Augustinus.

I denne sæson er OB at finde et stykke længere nede i tabellen på en niendeplads med 30 point efter 24 kampe.

Fynboerne mangler at spille to kampe i grundspillet og kan ikke nå at ende i mesterskabsspillet.