Selv på SDU bliver Maltes valgplakater ødelagt: - Det er udemokratisk - og nu har jeg ikke råd til flere

Valgplakater med partiernes kandidater har prydet de fynske gader i flere uger.

Men Malte Jägers (NB) plakater får ikke lov til at hænge så længe ad gangen.

Folketingskandidaten oplever nemlig, at hans plakater er blevet fjernet både på Syddansk Universitet, hvor han til daglig læser historie, og flere steder i Kerteminde og Odense.

Og det frustrerer ham.

- Nogle gange er plakaterne blevet fjernet allerede imens jeg har været i gang med at hænge dem op lidt længere nede af gangene på Syddansk Universitet (SDU), siger Malte Jäger.

Han synes, at det er et stort problem, at der ikke er plads til, at han må hænge på universitetets gange, da han mener, at universitetet burde være en højborg for ytringsfrihed og forskningsfrihed.

- Vi har en woke-ideologi, som bekæmper ytringsfriheden. Det er en gruppe mennesker, der ikke ønsker at agere, som man gør i et demokratisk samfund, siger politikeren, som til hverdag også sidder i byrådet i Kerteminde Kommune for Nye Borgerlige.

Seks års fængsel

Det er ikke helt konsekvensfrit at ødelægge eller fjerne andres valgplakater.

Ifølge straffelovens paragraf 291 om hærværk kan fjernelsen og beskadigelse af plakater føre til en fængselsdom.

Det bekræfter Trine Baumbach, der er lektor i strafferet ved Københavns Universitet.

- Da plakaterne tilhører kandidaterne og partierne, og såfremt de er lovligt ophængt, så er det hærværk at fjerne dem, fortæller hun.

Trine Baumbach kan ikke udtale sig om den specifikke sag med Malte Jägers forsvundne plakater, men hvis nedtagningen er af systematisk karakter, kan det give op til seks års fængsel.

Sandwichmand

Malte Jäger har i denne valgkamp brugt mere end 20.000 kroner på at få lavet plakater. Og det altså blot for at se, at de bliver ødelagt eller fjernet gang på gang.

Alene på SDU har han hængt plakater op fire gange.

- Jeg har langt færre plakater end andre politikere, og jeg har skulle købe nye for at erstatte dem, som er blevet stjålet, men nu har jeg ikke råd til flere, siger Malte Jäger.



Det har han dog løst på en kreativ måde ved at gå en tur på Syddansk Universitet med én plakat på maven og én på ryggen, så han med sine egne ord bliver en sandwichmand.

- Jeg formoder, at folk tager mine plakater ned, fordi de er politisk uenige med mig og ikke kan tolerere mine holdninger. Men da jeg gik på rundt som sandwichmand på Syddansk Universitet, var der tilsyneladende ikke nogen, der havde evnerne til at tage en debat med mig, siger han.

Malte Jäger kommer derfor med en klar opfordring om at komme op til ham og diskutere hans politik i stedet for at fjerne hans plakater.

