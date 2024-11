Sender besked til alle forældre: Skoleleder vil ikke bekræfte voldsepisode mod niårig

Efter TV 2 Fyn bragte historien om, hvordan Marcin Kaczmareks søn blev overfaldet af fem klassekammerater i Korup Skoles SFO, tager skolen nu bladet fra munden.

Skoleleder Simon Hempel-Jørgensen hverken be- eller afkræfter over for alle forældre til elever på skolen, at den omtalte voldsepisode af den niårige har fundet sted.

- Vi kan hverken af- eller bekræfte, om den omtalte episode har fundet sted eller kommentere konkrete sager, der involverer elever på skolen, skriver formanden for skolebestyrelsen og Simon Hempel-Jørgensen i en Aula-besked til forældrene.

TV 2 Fyn er i besiddelse af beskeden.

- Det er vigtigt for os at sige, at vi altid tager episoder med grænseoverskridende adfærd alvorligt og har øje for, hvor svært det kan være for alle de involverede elever og familier, skriver de videre og opridser i generelle vendinger, hvordan skolen håndterer episoder med grænseoverskridende adfærd blandt elever.



- Vi ved også, at det er frustrerende at blive mødt med, at skolens medarbejdere har en uomgængelig tavshedspligt i forhold til, hvordan vi arbejder med andre elever og familier.



Den manglende bekræftelse kommer på trods af, at TV 2 Fyn er i besiddelse af en besked fra netop Simon Hempel-Jørgensen til forældreparret til den forurettede dreng, hvor skolelederen orienterer om, at skolen har efterbehandlet episoden med de involverede elever, og at skolen forventer, at det ikke gentager sig.

Simon Hempel-Jørgensen har over for TV 2 Fyn heller ikke bekræftet episoden.