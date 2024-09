Serie 2-kamp eskalerede med bøder og karantæner - nu vil klub anke

TV 2 Fyn har også forsøgt at få en kommentar fra DBU Fyn for at få oplyst, hvad der ligger til grund for disciplinærudvalgets afgørelse.

Administrationschef Claus Gramm Pedersen henviser til DBU Fyns hjemmeside, hvor de på baggrund af den konkrete sag har skrevet en artikel om, hvordan den disciplinære proces i DBU Fyn fungerer.

I artiklen understreger DBU Fyn, at "sagsbehandling foregår med udgangspunkt i den indberetning, vi modtager samt høringssvar fra sagens parter – dvs. fra klubbernes ledelse og eksempelvis dommeren."

DBU Fyn vil dog ikke udtale sig om den konkrete sag, og Claus Gramm Pedersen oplyser til TV 2 Fyn, at de "stoler på, at disciplinærudvalget er kommet frem til den helt rigtige afgørelse."

Dommer indberettede ikke dødstrusler

På boldunionens hjemmeside er han dog citeret for, at dommeren ikke har oplevet, "at han har været udsat for dødstrusler, som det ellers har været beskrevet i medierne. "Her understreges det også, at dommeren "har det godt, og (...) allerede har været på banen og dømme igen."

Det har ikke været muligt for SKFIF at se indberetningerne fra henholdsvis dommeren eller kampens modstand FIUK.

Det frustrerer Lasse Olsen, der ellers gerne vil se, hvordan parterne enkeltvis oplevede episoden.



Forude venter et returopgør mellem de to mandskaber, når SKFIF 6. oktober skal en tur til Humlehaveskolen, hvor FIUK har hjemmebane. Men Lasse Olsen vil ikke love, at SKFIF stiller op.

- Det er der ikke taget stilling til endnu, svarer han kort.