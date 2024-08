Seriehold overraskede stort: Drømmer om Superliga

På papiret var de dømt ude, og med en ny træner ved roret var oddsene ikke ligefrem med de blå/sorte drenge fra Morud/Veflinge til tirsdagens lokalopgør mod Taarup/Paarup IF i den danske pokalturnering.

Til dagligt spiller Morud/Veflinge i Albaniserien - en hel række under Danmarksserien, hvor Taarup/Paarup har deres dagligdag.

Alligevel imponerende Morud/Veflinge-drengene med en 3-2 sejr, som også var første kamp for holdets nye træner.

- Jeg kender jo ikke spillerne så godt. De var simpelthen så afslappet inden kampen og viste ikke det mindste tegn på nervøsitet, så jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle læse dem, siger cheftræner Michael Østergaard.

Men det skulle vise sig ikke at være et problem. For Morud/Veflinge knoklede på og efter 65 minutter spillet var resultatet 3-1. Spillerne kæmpede, og selvom gæsterne reducerede til 3-2 i de døende minutter, så løb hjemmeholdet med sejren.

- Der blev sunget og jublet i omklædningsrummet med en pilsner i hånden. Der var simpelthen så høj stemning, men vildere blev det heller ikke. Hvis de er heldige, så slipper de for de hårde løb til næste træning, siger Michael Østergaard med latter i stemmen.

Derfor drømmer den nye cheftræner da også om at møde et hold fra øverste hylde i næste runde.

- Det kunne være rigtig sjovt at trække et hold fra Superligaen. Vi laver nok ikke et historisk resultat, som da Skagen slog Brøndby for mange år tilbage, men vi skal bare ud og have det sjovt.