En 37-årig mand er onsdag blevet idømt forvaring efter han har groomet unge drenge via computerspillet Fortnite.

Her opfordrede den dømte flere unge drenge til at vise sig nøgne eller sende billeder af sig selv. Han har også i flere tilfælde formået at få drengene til at udføre seksuelle handlinger på sig selv.

Det er femte gang manden dømmes for sædelighedskriminalitet mod mindreårige drenge. I alt er 67 børn blevet krænket af manden. Manden har i forvejen et kontaktforbud, som gjorde han ikke måtte have digital kontakt med mindreårige.

Retten lagde i domsafsigelsen vægt på, at tiltalte i forbindelse med en tidligere dom var blevet pålagt psykologisk behandling. En behandling, som den dømte ikke var motiveret for og dermed ikke havde nogen effekt af, oplyser Fyns Politi.



- Forvaring er en tidsubestemt foranstaltning, som domstolene tager i brug over for personer, der anses for at være særligt farlige og jeg er glad for at retten i denne sag har fulgt min påstand om, at der er en stor risiko for gentagelse til sædelighedskriminalitet. Derfor er jeg tilfreds med dommen, da den er med til at sikre, at dømte ikke krænker yderligere børn siger anklager ved Fyns Politi, Rie Johansen.

Den dømte har valgt at anke dommen i håb om at få en tidsbestemt straf.