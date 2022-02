Serviceassistenter nedlægger igen arbejdet på OUH

Arbejdsnedlæggelsen foregår i overenskomstperioden og er ikke varslet af fagforeningen. Dermed er der tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Ved seneste demonstration var serviceassistenternes tillidsmand forbi demonstrationen for netop at sige, den var overenskomststridig og opfordre til at genoptage arbejdet. Det samme skete ved demonstrationen onsdag morgen.

Faglærte kan blive pålagt en bod på 40 kroner per time for arbejdsnedlæggelse, for ufaglærte er det 35 kroner per time.

Gør indtryk

Torben Hedegaard Jensen, der er direktør på OUH, er ærgerlig over udmeldingerne fra serviceassistenterne.

- Det er klart, at vi ikke mener en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse er vejen frem. Men selvfølgelig gør det et indtryk, og det er jo et signal om, at der er nogle ting, vi ikke er i mål med. De temaer, der bliver bragt op, er noget, vi har arbejdet med, men som vi ikke er i mål med endnu, siger han.



- Det ærgrer mig, hvis oplevelsen er, at det ikke er kommunikeret tydeligt, at vi tager de her temaer alvorligt.