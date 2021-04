Sex på skemaet: Ny klinik skal revolutionere seksualundervisningen

Fokus på kønsidentitet i seksualundervisningen

Det er børn- og ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley Larsen, der i flere år har arbejdet politisk på at få Klinik for seksuel sundhed op at stå. Hun glæder sig derfor over, at klinikken nu er en realitet, og at den både indeholder individuel rådgivning og et foreløbigt svar på moderne seksualundervisning i folkeskolen.

- Vi er i en tid, hvor mange unge bøvler med spørgsmål om køn og kønsidentitet, og der er måske ligefrem et opbrud med at have en opfattelse af, at der kun er to køn, og at man kun er det køn, som man er blevet født som, og det er store ting at gå og tumle med i et ungt sind og en ung krop, fortæller børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen (R).

- Jeg håber, at klinikken kan yde noget, som forældrene ikke kan give deres børn, og som lærerne heller ikke er de bedste til.