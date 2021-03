SF: - Der er i allerhøjeste grad behov for et lægehus i Vollsmose

På cirka et halvt år er 152 personer blevet tilknyttet Alles Lægehus i Vollsmose.

Lægehuset åbnede 1. september 2020, efter Vollsmose i 16 år havde været uden fast praktiserende læge. At kun 152 personer har valgt at skifte til Alles Lægehus, er ifølge Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, et udtryk for et manglende behov for et nyt lægehus.

Jeg mener i allerhøjeste grad, at der er behov for lægehuset i Vollsmose Annette Blynel (SF), regionsrådsmedlem, Region Syddanmark

Til sammenligning har hvert af de 36 lægehuse i Odense i gennemsnit 1.700 patienter tilknyttet.

- Tallet er lavere, end jeg havde forventet. Men det bekræfter også, at borgerne er glade for den læge, de faktisk har og ikke ser grund til at skifte, bare fordi der er en læge, der er et par kilometer tættere på, sagde han onsdag til TV 2 Fyn.

Det er hans kollega i regionsrådet Annette Blynel (SF) lodret uenig i. Hun skriver i et brev til TV 2 Fyn, at Alles Lægehus fortjener en stor tak for at have etableret sig i Vollsmose Sundhedscenter på trods af, at der ikke på forhånd var tilmeldt patienter:

- Det er kendt, at en lægepraksis, der starter uden patienter, kan forvente en tilgang på anslået 500 patienter årligt. Det er ikke helt nemme vilkår at starte en ny praksis på, samtidig med det er et område med mange borgere med komplekse sygdomsforløb. Regionsrådet skylder derfor Alles Lægeklinik en stor tak for at gøre det.

Ulighed i sundhedsvæsenet

Over for TV 2 Fyn forklarer Annette Blynel, at tilgængelighed til sundhedstilbud er et vigtigt redskab til at bekæmpe ulighed i sundhedsvæsenet. Hun peger på, at borgere i distrikt øst er præget af komplekse sygdomme, lav indkomst, mange ældre og førtidspensionister, der bør få regionen til at sikre tilbud, der kan bedre sundhedstilstanden.

- Det er vigtigt, at vi gør hvad vi kan for at bekæmpe ulighed i sundhed. Især i områder som Vollsmose, siger hun og fortsætter:

- Vi ved at lettilgængelige sundhedstilbud er vigtige i den proces.

Derfor er hun fuldstændig uenig, når Bo Libergren siger, at der ikke er brug for tilbuddet.

- Jeg mener i allerhøjeste grad, at der er behov for lægehuset i Vollsmose, siger Annette Blynel.

