SF: Ny mobilitetsplan fremmer det bæredygtige valg

SF er også med i den nye aftale om mobilitetsplanen for Odense Kommune, og Brian Dybro, der er rådmand i Ældre- og Handikapforvaltningen, er glad for, at der er kommet en ny aftale hurtigt efter at Venstre og Konservative ikke længere var med i den oprindelige plan.

- Det er en god aftale som dels får forureningen ned, og hvor vi satser mere på busser og busbaner, siger Brian Dybro (SF).

For det er vigtigt for SF at aftalen vil sikre, at det, ifølge ham vil blive attraktivt for odenseanerne, at bruge alternative transportformer i fremtiden.

- Vi fremmer det bæredygtige valg, cyklen, den kollektive trafik og gang, og samtidigt gør vi byen mere rolig og tryg at være i, siger Brian Dybro.