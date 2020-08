SF og Radikale: Vi stemmer ja til at sælge Fjernvarme Fyn

Et flertal i Odense Byråd har besluttet at "undersøge mulighederne for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn" til Energi Fyn, men nu melder både SF og Radikale Venstre klart ud.

SF's Brian Dybro anbefaler nu et klart ja.

- Begrundelsen er, at vi kun vil sælge til et fynsk og forbrugerejet selskab Energi Fyn. De må ikke - og vil ikke - sælge videre. Det medfører ikke højere varmepriser, og den grønne omstilling med udfasning af kul kan fortsætte siger Brian Dybro til TV 2 Fyn.

Radikale siger også ja

Det var ellers ventet, at partierne først ville tage endelig stilling til et eventuelt salg, når Odense Kommune de kommende uger har afholdt i alt fire borgermøder, men ifølge Brian Dybro er der så gode argumenter for at sælge fjernvarmeselskabet, at han derfor melder klart ud nu.

- Vi skal bruge pengene til at renovere de møgslidte skoler, dagtilbud og plejehjem og foreningsfaciliteter. Det koster 1,8 milliarder kroner over ti år. Vi har derfor brug for de 525 millioner kroner, som et salg giver. Ellers skal pengene findes et andet sted. Jeg synes, modstanderne bør give svar på, hvor de så vil finde så mange penge, siger Brian Dybro.

Den radikale rådmand Susanne Crawley har hidtil været lidt afventende i sine meldinger og kun signaleret i offentligheden, at hun mest hælder til et ja. Hun melder nu også klart ud, at det bliver et ja fra Radikale Venstres side.

Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti støtter ikke salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.