SF-rådmand: - Det har været et grimt forløb

- Jeg tror såmænd også godt, de kunne have fået den (pladsen i Økonomiudvalget red.) på valgnatten, men det kræver jo, at man har forhandlingen om det, og kravene om det. Jeg kan bare sige, at det har været et meget uskønt forløb, fortæller Brian Dybro.

De seneste dages uro har ifølge Brian Dybro ikke gavnet tilliden til politikerne på Flakhaven.

- Der er også et arbejde med at opbygge tilliden til odenseanerne, så de har tillid til, at de politikere, de har valgt, faktisk også er i stand til at lede vores by, fortæller han og runder af med:

- Nu er vi nået derhen, hvor alle er glade, og nu skal vi videre.



En parentes i byens historie

De sidste døgns forhandlinger har i følge borgmesteren, Peter Rahbæk Juel, (S) givet nogle rystelser og diskussioner, som han ikke håber gentager sig.

- Vi plejer at være gode til at konstituere, og det er første gang, jeg oplever, at et parti på denne her måde er sprunget fra en aftale, fortæller Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Det her skal gerne være en parentes i byens historie.