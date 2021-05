Shitstorm på Facebook: - Medierne har et ansvar

Medier bør gribe ind



Til gengæld mener hun, at medierne har et ansvar. De bør ikke lade sådan en shitstorm rase, når de bruger almindelige mennesker i deres journalistik og efterlader dem sagesløse på deres sider på de sociale medier.

- Hvis det var et af mine børn, der havde været udsat for det her, ville jeg ikke have det lige så stille og roligt, som jeg har det her, fortæller Sofie Dahlslykke Sarbo.

Hun efterlyser handling fra medierne.

- De kunne gøre sådan, at det ikke kunne lade sig gøre at kommentere eller at dele opslag, siger hun.

På TV 2 Fyn erkender redaktionschef Mads Boel, at der skulle være grebet ind tidligere for at få stoppet den shitstorm, hun havnede midt i.