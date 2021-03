Shitstorm: Zoo bombarderes med vilde beskyldninger efter nyhed om åbning

På mindre end et døgn er der kommet flere end 1.700 kommentarer til et opslag på Facebook om, at Odense Zoo åbner 4. marts med krav om en negativ coronatest.

Den fynske attraktion følger retningslinljerne fra myndighederne, der kræver at udendørs kulturinstitioner må åbne for besøgende, hvis de kan fremvise et negativt resultat på en coronatest, der maksimalt er 72 timer gammelt.

Jeg håber I ved hvad I gør. Når I nu har bevist at I går ind for diktatur tror jeg I skal regne med en kraftig nedgang af besøgende. Facebookbruger

Kommentarerne på Odense Zoos facebookopslag om åbningen på torsdag er dog langtfra kun fra dem, der glæder sig til igen at kunne se dyrene i den zoologiske have. En stor del af kommentarsporet består af vrede beskeder fra personer, der anklager Odense Zoo for at inddele befolkningen i et A og et B-hold, for at diskriminere og for at gå ind for diktatur. Især kravet om en negativ coronatest har vakt anstød.

Den store mængde voldsomme beskeder er kommet bag på Odense Zoos administrerende direktør, Bjarne Klausen.

- Vi havde overhovedet ikke forestillet os, at der ville komme den slags reaktioner, siger han.

Blandt andet skriver en Facebook-bruger:

- Jeg håber I ved hvad I gør. Når I nu har bevist at I går ind for diktatur tror jeg I skal regne med en kraftig nedgang af besøgende.

En anden skriver:

- Zoo for pokker! Stop med at være med til at holde hele denne TEST PANDEMI kørende. Det handler ikke om en virus men om kontrol. Så hjælp med at stoppe dette vanvid ved at begynde at sige fra!

Test er et vilkår

Ved genåbningen 4. marts skal alle besøgende i Odense Zoo medbringe en negativ coronatest, der foretaget inden for 72 før ankomsten. Kravet gælder ikke kun zoo, men alle udendørs kulturinstitutioner, og er vedtaget af Regeringen som et krav for at åbne.

For mig personligt er det et ikke et stort indgreb at få taget en test - jeg bliver testet mindst en gang om ugen Bjarne Klausen, adm. direktør Odense Zoo

For Odense Zoos direktør kom det som en overraskelse, at det er kravet om test, der har fået mange til tasterne på Facebook.

- For mig personligt er det et ikke et stort indgreb at få taget en test - jeg bliver testet mindst en gang om ugen - så jeg havde mere forstillet mig, at det ville være logistikken i det, siger Bjarne Klausen.

De mange negative og hadefulde kommentarer har gjort, at Odense Zoo er begyndt at fjerne flere kommentarer, der ikke overholder en god og respektfuld tone i debatsporet.

- Der er en væsentlig grad af selvjustits på Facebook, hvor folk går ind og retter hinanden. Men de kommentarer, der ikke bevarer en god tone, fjerner vi, siger direktøren.

Spørgsmål på hjemmesiden

Blandt de flere end 1.700 kommentarer på opslaget om Odense Zoos genåbning, er der også mange konkrete spørgsmål til, hvordan man skal forholde sig til de nye krav og retningslinjer.

- Vi forsøger altid at svare, når der kommer kommentarer på Facebook, men det kan drukne lidt i alle de kommentarer, der er på det her opslag, siger Bjarne Klausen.

Derfor opfordrer han alle til at tjekke Odense Zoos hjemmeside for mere information om de nye regler og ellers sende en mail.

