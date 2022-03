Sia reddet fra indre blødninger: Hundeejere skal passe på livsfarlig parasit

Den seneste måned har flere dyrlæger på Fyn opdaget den livsfarlige hundesygdom 'hjertelungeorm'.

Ifølge dyrlæge ved Anicura Odense Dyrehospital Kasper Rasmussen skal sygdommen tages "ret alvorligt". Sygdommen skyldes en parasit i snegle, og derfor advares hundeejere mod at lade sine hunde gumle på bløddyrene.

- Parasitten gør, at blodet mister sin evne til at størkne, og så får hunden blødningsforstyrrelser, og det er livsfarligt. Det betyder, at hunden får indre blødninger i hele kroppen, fortæller Kasper Rasmussen.