Sidste år var der kaos og uro - sådan går det på Lenes arbejde i dag

Faste teams skal være løsningen

Brian Dybro, ældrerådmand i Odense Kommune, sagde sidste år, at forholdene i Aften- og natgrupperne ikke var værdige for hverken medarbejderne eller de ældre. Han er glad for forbedringerne for medarbejderne, og håber på at arbejdet med mere faste teams, vil betyde, at også Anne for glæde af kommunens indsats for en bedre ældrepleje.



Men antallet af besøg på en vagt er faldet med i gennemsnit en fra knap 24 til knap 23, hvordan skal man så kunne give en bedre pleje?

- Det vi kan se er, at når man har fået ryddet nogle af de lavpraktiske problemer af bordet, der har stresset medarbejderne. Det kan vi se giver resultater. Det giver, at man er mere rolig, når man kommer ind. Men jeg medgiver, at vi har en ældrepleje ikke bare i Odense med i hele landet, der er presset, fordi der kommer flere ældre, der har brug for hjælp samtidig med, at vi har svært ved at rekruttere medarbejdere. Derfor er jeg overbevist om, at løsningen er at investere i faste teams.

De får ikke færre mennesker, de skal ud til?

- Det er der ikke på nuværende tidspunkt lagt op til, men når vi investerer i faste tværfaglige teams, og når vi også får aftenholdet med, så kommer man til at opleve en kvalitetsmæssig forbedring, og det skal smitte af på de ældre og på de pårørende.