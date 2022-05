Sidste chance for at brevstemme - og det er der flere, der gør

Lørdag er sidste chance for at brevstemme til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, og der er flere, der vælger at afgive deres stemme inden 1. juni, hvor folkeafstemningen finder sted.

Det fortæller Lene Djurhuus, der er leder af Borgerservice i Odense Kommune, hvor i alt 5.512 odenseanere har brevstemt til og med fredag middag, og det er på vej mod rekord.

- Hvis vi sammenligner med valget i december 2015 (folkeafstemningen om retsforbeholdet, red.), der havde vi fået 5.542 stemmer, så det ligner et tal, der kan nå at blive overgået, siger Lene Djurhuus.

Markant stigning i brevstemmer

Tendensen ved folketingsvalg og kommunalvalg er dog klar. Der er flere, der vælger at brevstemme.

- Der er helt klart en stigning - faktisk en ret markant stigning, fastslår Lene Djurhuus.

- Det har noget at gøre med den måde, vi lever og arbejder på. Det er blevet lidt mere dynamisk og flydende, så behovet er steget for, at man kan brevstemme, så det passer ind i den travle hverdag, fortæller hun.

Kan man brevstemme fra sommerhuset?

Selv om du skulle holde Kristi himmelfartsferie i et sommerhus langt væk fra bopælen, kan du fortsat nå at brevstemme.

- Man kan brevstemme, i hvilken som helst kommune man ønsker - hos borgerservice eller på de lokale biblioteker, siger Lene Djurhuus.

Der kan brevstemmes indtil lørdag klokken 16. Hvis du ikke når det, kan du selvfølgelig stemme på traditionel vis på onsdag, hvor danskerne for niende gang i historien skal til folkeafstemning om et EU-spørgsmål.

Her kan du læse om forsvarsforbeholdet.

Når du brevstemmer, er der en række ting, du skal huske at have med, eksempelvis et kørekort eller lignende.