Sidste skinne er lagt: Her er næste skridt for letbanen

Nu kan et kapitel i fortællingen om Odense Letbane lukkes.

Der meldes nemlig ud, at man har lagt den allersidste skinne til den 14,5 kilometer lange rute.

Således har Odense Letbane lavet et opslag på Facebook om, at den sidste skinne er kommet i jorden i Albanigade, og når den ellers i løbet af et par dage er støbt fast, er der klar til testkørsel.

Læs også Kræver klart svar om letbanens åbning: Åbner den til september?

Indtil videre har tests kun foregået fra Hjallese til Ikea, og der går dog også noget tid, før hele ruten får en prøvetur.

Fuld test i de sidste otte uger

Det kommer til at komme ind løbende, hvilke kilometer, der skal testes, lyder meldingen fra Odense Letbane.

Og først i de sidste otte uger inden åbningen i efteråret vil der være tog, som kører på hele strækningen, siger de videre.

Tilbage i april sidste år foregik den allerførste test af toget på skinnerne, og det var ligesom med den sidste lagte skinne en mærkedag.

- I dag er det en milepæl for projektet. Det er vores første test uden for vores CMC (kontrol- og vedligeholdelsescenteret i det sydlige Odense, red.), hvor vi skal have toget ud at køre på den første teststrækning, fortalte projektchef Thomas Gram fra Odense Letbane 21. april, inden "Brunneren", som testtoget er døbt, kom ud at køre.

Letbaneåbning blev udskudt

Thomas Gram fortalte videre, at toget er gennemtestet hos leverandøren Stadler i Berlin, men således ikke i den virkelige verden i Odense.

- Det er altid sådan, at når man har et nyt projekt og en ny infrastruktur, man bygger, så tester man også toget til den infrastruktur, der er bygget til toget, sagde han.

Læs også Letbanen gavner huspriserne: - Alt var udlejet da bygningerne stod færdige

Oprindeligt var det planen, at letbanen skulle være oppe og køre nu, men tidsplanen skred.

I slutningen af 2019 blev det tydeligt, at letbanens åbningsdag måtte skydes med otte måneder.

Siden kom også coronapandemien i vejen for projektet, og nu regner man med, at dørene åbnes i efteråret 2021.