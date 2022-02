Sidy er Fyns 11. borgmester: - Først blev jeg helt tavs

Landet har i mange år været præget af konflikter, der blandt andet har ødelagt infrastrukturen, fortæller Sidy Badjii. Og han vil gerne være med til at bygge landet op.



Odenseaneren håber også at få et par råd med på vejen af borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Det er da heller ikke en umulig sag.

Vil rådføre sig hos Odenses borgmester

Gennem sit arbejde i kommunen har Sidy Badjis veje allerede krydset Odense-borgmesterens.

- Jeg er stolt af, at vi har en, der har kastet sig ud i sådan et projekt, siger Peter Rahbæk Juel.

- Nu kender jeg Sidy Badji som en mand med gode værdier og et godt hjerte, og jeg tænker også, at det er derfor, han står stærkt i sit andet hjemland. Jeg tror, det vigtigste er at være tro mod det. Men hvis han mener, at jeg kan give ham nogle råd, så stiller jeg mig gerne til rådighed.

Peter Rahbæk Juel er da heller ikke i tvivl om, at Odense er stor nok til at huse to borgmestre - i hvert fald så længe den ene har sit virke i Senegal, lyder det.

Vender tilbage til fødelandet på et tidspunkt

Det er dog en lidt anderledes måde, Sidy Badji kommer til at være borgmester på. For han vil fortsat passe sit job i Odense Kommune, men ofte rejse til Senegal.



- Her i opstartet vil jeg forsøge at komme derned og sætte fingeren i jorden og ud fra det tilrettelægge det fremtidige arbejde, siger han.