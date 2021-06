Siger farvel til job og børnehave: Dennis og Line stikker til søs med deres små børn

- Det blev besluttet, at båden skulle hedde mormor, mens mormor stadig var i live, og hun har også været ombord. Det er bare meget naturligt, at hun skulle følge med os, siger Line Haunstrup Andreasen.

Hendes mand uddyber, at det også går godt i spænd med det liv, man skal leve ombord.

- Det er også et symbol på, at her er der plads og tid.

Familiens tid på båden skal forhåbentlig også byde på plads til at lade sorgen over mormor fylde efter et år, som parret beskriver som vildt.