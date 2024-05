Signe blev overfaldet i byen, nu vil hun have et safehouse

I det odenseanske natteliv er Natteravnene allerede til stede fredag og lørdag nat. De går rundt i byen for at skabe tryghed og byder et safehouse velkommen.

- Det lyder rigtig fedt! Flere aktører, der kan hjælpe de unge mennesker i nattelivet, støtter vi virkelig op om, siger Ida Simmelholt, formand for Natteravnene i Odense.

Men Ida Simmelholt mener også, at det er blevet mere sikkert at bevæge sig i nattelivet i Odense de seneste fem år, men det kan være svært for dem, der går i byen i dag at mærke, fordi de ikke gik i byen dengang.

- I forhold til for fire-fem år siden, hvor jeg startede, så er der mange flere unge mennesker, som passer på hinanden, og det er vi jo rigtig glade for at se, siger Ida Simmelholt.

Løser ikke alt

Trods det mener Signe Vedersø Keldorff dog stadig, at Odense har brug for et safehouse.

- Det kan godt være, at det er blevet bedre. Men bare fordi man kigger tilbage på, hvordan det var en gang, så betyder det ikke, at vi er færdige med arbejdet. Jeg synes, vi kan gøre langt mere i Odense for at gøre det trygt at være i byen, siger hun.

Men hun ved også godt, at et safehouse ikke er den ultimative løsning.

- Det ville være naivt at tro, at et safehouse kan løse alle problemer. Der vil altid være noget, som et safehouse ikke ville kunne forhindre. Men jeg synes, det er vigtigt, at man i hvert fald skaber rammerne, så man har gjort, hvad man kan i Odense, for at der ikke sker forfærdelige sager som i Aalborg, siger Signe Vedersø Keldorff

I jagten på at nå sit mål har Signe Vedersø Keldorff, der er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, sammen med de andre ungdomspartiers lokale afdelinger i Odense startet en underskrift indsamling, som de vil fremlægge for Odenses byråd.

Signe får Opbakning fra politikere

På Odense Rådhus er der opbakning til forslaget om et safehouse i Odense.

Alle partier i kommunens økonomiudvalg melder ud, at det er en god ide, men samtidig nævner flere, at forslaget skal konkretiseres, og at der skal frivillige på banen til at drive huset. Samtidig nævner flere, at restaurationslivet i byen også skal tages med på råd.

I en mail til TV 2 Fyn skriver den radikale børne- og ungerådmand Susanne Crawley, at det er en interessant ide med et safehouse i Odense:

- Det vil jo udover at give tryghed til de unge også være godt som forældre at vide, at et sådant sted findes. Jeg vil da opfordre initiativtagerne til at beskrive en model, så vi har noget konkret at forholde os til. Jeg ser for mig, at et tiltag af denne art bedst er forankret i civilsamfundet, forklarer Susanne Crawley i en mail til TV 2 Fyn.



Også fra Venstres beskæftigelses- og socialrådmand, Christoffer Lilleholt, er der opbakning til forslaget.

- Vi er meget positive - særligt hvis det kunne drives af en forening, for eksempel Natteravnene, oplyser Christoffer Lilleholt fra Venstre.