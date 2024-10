Signe er gået på livslang pension som 23-årig: - Nogle gange er det bedste jeg kan ikke nok

Iben Nørup peger på, at antallet af førtidspensioner i dag er tilbage på niveau med før reformen i 2013. Antallet af tilkendelser tog nemlig et stort dyk i årene efter reformen, og gjorde det stort set umuligt at få førtidspension.



Men nu er antallet af tilkendelser altså igen rekordhøjt, hvilket ifølge forskeren viser med al tydelighed, at reformen ikke har virket efter hensigten.

- Vil gerne gøre det bedste

Men at det ikke længere er umuligt at komme på førtidspension, er Signe Mørk Pedersen glad for.

For uden en førtidspension er hun sikker på, at hun var knækket fuldstændigt.

- Jeg har det faktisk rimelig okay, men det er også kun på grund af førtidspensionen, og at jeg har kunne tage mig den frihed at arbejde med mit sind, så jeg har kunne få det bedre.

- Det er et halvt år siden, at jeg har været indlagt, tilføjer hun glad.

Men er du ikke ked af, at du ikke skal ud og være en del af arbejdsmarkedet nogensinde?

- Altså ikke lige nu, fordi lige nu lægger jeg stort arbejde i, at jeg får det godt mentalt, og at jeg holder det, siger Signe Mørk Pedersen.

Det er dog ikke ensbetydende med, at hun ikke kan se sig selv på arbejdsmarkedet i fremtiden, hvis hun bliver mere stabil psykisk.

- Der skal jo bare tages et hensyn, og så skal arbejdspladserne forstå, hvordan jeg kan gøre det bedste, jeg kan. Jeg vil jo gerne gøre det bedste, jeg kan, men nogle gange er det bedste jeg kan, ikke nok til arbejdsmarkedet.