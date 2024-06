Signe er klar til at skabe et safehouse i nattelivet - men hun har brug for hjælp

Hjælp at hente

Udover at være by- og kulturrådmand, så er Søren Windell også formand for nattelivsrådet, der er en sammenslutning af flere forskellige aktører i Odenses natteliv. Og de har også allerede søgt hjælp udefra.

I marts havde de besøg af Martin Bossen, der er initiativtager til et safehouse i Aalborg, som netop har rundet to års levetid.

Martin Bossen fortæller til TV 2 Fyn, at de nu har fundet en løsning, hvor Aalborg Kommune bidrager med 400.000 kroner om året, mens de også har private investeringer fra blandt andet flere i restaurationsbranchen på omkring 400.000 kroner.

- Selvfølgelig skal de private også bidrage, for når du er med til at skabe nattelivskulturen, så har du også et socialt ansvar for, at det foregår ordentligt, siger Martin Bossen.