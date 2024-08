Sigurd og Esther fik ketsjer og svedbånd af Viktor Axelsen: - Pludselig pegede han bare på mig

Sigurds niårige søster Esther fik sig også lidt souvenir med hjem, da Viktor Axelsen gav hende sine to svedbånd og et pandebånd.

Med en guldvindende badmintonketsjer i den ene favn og tre våde sved- og pandebånd vendte hallens opmærksomhed sig pludselig mod familien fra Odense.

- Der var mange af de andre publikummer, der var der, som gerne ville have billeder af os, efter vi havde fået ketsjeren og svedbåndene. Vi kunne ikke komme ud af hallen.

- Vi blev nødt til at gemme ketsjeren lidt, for vi blev nærmest jagtet af kinesere, der ville røre den og have taget billeder af ketsjeren, fortæller Sigurd om den "pludselige" opmærksomhed, som familien fik.