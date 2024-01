Sjælden enighed om redningsplan for Odense Fjord: - Jeg tror på, at vi har god økologisk tilstand i 2027

Jord skal stå parat

Men penge og heller ikke mange penge, gør det alene. Hvis anbefalingen om oprettelse af nye vådområder skal blive til virkelighed inden for en årrække, så skal landmænd hurtigere og nemmere kunne slå til.

- I dag skal der ligge et projekt til at lave vådområde inden staten må købe jord op. Det skal vi væk fra. Det skal være sådan, at staten har jorden, når projektet er der, mener Torben Poulsen, der er formand for Odense Fjord Samarbejdet.

Og hvis eller når, der er penge til vådområder, og lovgivningen er på plads, så skal landmændene i fjordens opland være med på at afgive jord, hvis miljøet i Odense Fjord igen skal blive godt.

- Man kan jo starte med at sætte sig bag stolen og sige, det vil man ikke være med til. Men det tror jeg bare ikke, er den måde, vi får den bedste løsning på. Vi er som landbrug nødt til at være medspillere, lyder det fra landmand Andreas Stengaard Pedersen, der især tror på, at minivådområder kan være interessant for mange landmænd.

Plads til optimisme

Men selvom der udestår mange uløste problemer, og Odense Fjord Samarbejdet slet ikke kan løfte opgaven med at skabe en ren og sund Odense Fjord alene, så skaber anbefalingerne fra Kystvandrådet optimisme på fjordens vegne.

- Nu ved vi præcis, hvad der skal til, og jeg tror og håber på, at vi er tilbage i det der hedder god økologisk tilstand i 2027. Så kan det godt være, at der går halvt til helt år før vegetationen og dyrelivet er helt tilbage. Men vi arbejder benhårdt på, at det bliver i 2027, siger Mads Søndergaard Thomsen.

Miljøminister Magnus Heunicke (S), har ikke haft mulighed for at stille op til et interview om sagen, oplyser hans presseafdeling. Men ministeriet har sendt denne kommentar til Kystvandrådets anbefalinger om genopretning af Odense Fjord.

- Med de nye vandområdeplaner er der planlagt indsatser i alle vandområder, herunder Odense Fjord, for at nå målet om god økologisk tilstand. Det er helt afgørende, at vi gør alt for at understøtte disse indsatser og sikre at virkemidlerne bliver implementeret og får effekt i de konkrete vandområder. Det er derfor positivt, at Kystvandrådet for Odense Fjord nu er kommet med deres anbefalinger til, hvordan de ser indsatsbehovet bedst kan løftes lokalt.

- Miljøstyrelsen har nu modtaget anbefalingerne fra Kystvandrådet for Odense Fjord og vi vil nu arbejde videre med dem frem mod genbesøget af vandområdeplanerne og landbrugsaftalen.