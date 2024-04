Sjældent kig i Odenses historie

Ved Nonnebakken er Odense Kommune i gang med at fjerne et bunkeranlæg, og den proces er nu nået så langt, at man kan se voldgraven fra selve ringborgen.

TV 2 Fyn var tirsdag med, da der var en sjælden mulighed for at kunne se en del af borgen direkte, da den ellers ligger beskyttet under byens huse, veje og parker.

Hullet er opstået, efter en bunker er blevet gravet fri i sidste uge. Hullet bliver senere i dag igen dækket af jord.

Nonnebakken står på Unescos verdensarvsliste, fordi der tidligere har ligget en vikingeborg.