Sjællænder varetægtsfængslet for at svindle og snyde ældre

Efter et grundlovsforhør i Retten i Odense er en 47 årig mand blevet varetægtsfængslet, efter han har tilstået bedrageri og databedrageri af ældre borgere for 40.000 kroner.

Det skriver Fyns Anklagere på X.

Manden, der er fra Sjælland, blev anholdt tirsdag, og politiets teori er, at han snydt seks ældre i alderen fra 57 til 95 år ved at ringe dem op og udgivet sig for at være fra deres bank.

Det er lykkedes manden 18. og 19. november at få udleveret flere dankort, som han efterfølgende har foretaget adskillige hævninger på.