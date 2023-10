Skadet Axelsen forventer at trække sig i Denmark Open

Viktor Axelsen er klar til anden runde i Denmark Open, men efter kampen i første runde fortalte han til TV 2 Sport, at han er så skadet, at han regner med at trække sig før torsdagens kamp i anden runde.

- Jeg har det ikke super godt, der er kun små chancer for, at jeg kan spille i morgen (torsdag, red.). Det er dybt frustrerende, siger Viktor Axelsen.

I sin åbningskamp i den danske Super 750-turnering sejrede verdens bedste badmintonspiller ellers med 21-7, 21-9 over landsmanden Magnus Johannesen, der rangerer som verdens nummer 31.

Hvis Axelsen bliver klar, skal han i anden runde møde Lee Zii Jia fra Malaysia.